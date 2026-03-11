EXPOSITION Hommage à Charles Péan Centre culturel Léopold Sedar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

EXPOSITION Hommage à Charles Péan

Centre culturel Léopold Sedar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Vendredi 2026-03-14

2026-04-18

2026-03-14

Un regard aquarellé sur le patrimoine maritime de Port-en-Bessin.

Port-en-Bessin rend hommage à l’un de ses artistes les plus attachants Charles Péan, accordeur de pianos de métier et peintre aquarelliste de passion, disparu en 2025. Marie Péan, sa veuve, a confié une centaine de ses œuvres à Philippe Isabelle, qui a réalisé une sélection minutieuse aux côtés de Sophie Coevoet, directrice du centre culturel de la commune. Le fruit de ce travail sera dévoilé au public lors d’un vernissage le 14 mars 2026, marquant le coup d’envoi d’une exposition à ne pas manquer, visible jusqu’au 18 avril.

Un héritage artistique ancré dans le territoire.

Né en 1945 à Cherbourg, Charles Péan s’est installé à Port en Bessin-Huppain en 2008, à l’heure de la retraite. Il est devenu l’une des chevilles ouvrières de l’association L’équipage de la jolie Brise . Formé aux Beaux-Arts, il a consacré une partie de son temps libre à capturer l’âme maritime de Port-en-Bessin. Ses aquarelles, d’une grande sensibilité, célèbrent les vieux gréements, les scènes portuaires et les visages de ceux qui font vivre la mer. Les visiteurs reconnaîtront avec émotion des paysages et des traditions chers à leur cœur, immortalisés par le pinceau d’un artiste profondément attaché à son territoire.

Une invitation à la découverte.

L’exposition, organisée au centre culturel de Port-en-Bessin-Huppain, promet une plongée dans l’univers poétique et réaliste de Charles Péan. Entre mémoire collective et hommage artistique, cette rétrospective est une occasion unique de redécouvrir le patrimoine local à travers le regard d’un passionné. .

English : EXPOSITION Hommage à Charles Péan

Port-en-Bessin pays tribute to one of its most endearing artists: Charles Péan, a piano tuner by trade and watercolour painter by passion, who died in 2025. Part collective memory, part artistic tribute, this retrospective is a unique opportunity to rediscover the local heritage.

