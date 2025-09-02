Exposition Hommage à Claude de Bretizel Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Hommage à Claude de Bretizel Cloyes-les-Trois-Rivières mardi 2 septembre 2025.

Exposition Hommage à Claude de Bretizel

Bureau d’Information Touristique Grand Châteaudun Tourisme Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-02

Exposition de Marie-Laurence Rocca et Claude de Bretizel présentée au Bureau d’Information Touristique de Cloyes-sur-le-Loir.

Claude de Bretizel réside dans le Perche Vendômois.Il se consacre à un travail artistique après 40 années comme architecte. Le pastel lui permet une exploration des formes et tonalités qu’offre la nature, se concentrant sur la capture des couleurs vibrantes, l’énergie des paysages et l’impression des formes.

Marie-Laurence Rocca, médecin à la retraite, poursuit sans fin l’émotion et la vie dans la palette des couleurs et des médiums. Pour elle, la peinture permet de voyager en restant immobile et concentrée. Peindre est un retour vers l’enfance, ses joies primitives, et l’envie d’un partage. Tisser un lien avec le monde, le réel et l’imaginaire, un remède contre le blues, et colorer la vie en rose!

Ouvert aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

Bureau d’Information Touristique Grand Châteaudun Tourisme Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exhibition by Marie-Laurence Rocca and Claude de Bretizel presented at the Tourist Information Office in Cloyes-sur-le-Loir.

German :

Ausstellung von Marie-Laurence Rocca und Claude de Bretizel, die im Touristeninformationsbüro von Cloyes-sur-le-Loir gezeigt wird.

Italiano :

Mostra di Marie-Laurence Rocca e Claude de Bretizel presentata all’Ufficio del Turismo di Cloyes-sur-le-Loir.

Espanol :

Exposición de Marie-Laurence Rocca y Claude de Bretizel presentada en la Oficina de Turismo de Cloyes-sur-le-Loir.

L’événement Exposition Hommage à Claude de Bretizel Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND CHATEAUDUN