Exposition Hommage à Colette Bessac-Lefranc – Montsalès, 6 juin 2025 07:00, Montsalès.

Exposition Hommage à Colette Bessac-Lefranc Montsalès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-06

+ sculptures de Patrick Schlumberger dans les jardins jusqu’au 30 septembre

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 01 74 87 53 galeriedart.latourmontsales@gmail.com

English :

+ sculptures by Patrick Schlumberger in the gardens until September 30

German :

+ Skulpturen von Patrick Schlumberger in den Gärten bis zum 30. September

Italiano :

+ sculture di Patrick Schlumberger nei giardini fino al 30 settembre

Espanol :

+ esculturas de Patrick Schlumberger en los jardines hasta el 30 de septiembre

