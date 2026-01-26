Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY Chapelle des Annonciades Pontarlier

Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Organisé par CRIC Amis du musée.

Du lundi au samedi 10-12h dimanche 14h-18h.

Exposition d’affiches de films de cinéma dessinées par le célèbre affichiste Constantin Belinsky (1904-1999). Il est en effet l’auteur de milliers d’affiches des anées 1930 aux années 1970, ce qui classe parmi les affcihistes francais (et européens!) les plus polifiques. .

