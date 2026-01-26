Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY Chapelle des Annonciades Pontarlier
Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY Chapelle des Annonciades Pontarlier samedi 7 mars 2026.
Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par CRIC Amis du musée.
Du lundi au samedi 10-12h dimanche 14h-18h.
Exposition d’affiches de films de cinéma dessinées par le célèbre affichiste Constantin Belinsky (1904-1999). Il est en effet l’auteur de milliers d’affiches des anées 1930 aux années 1970, ce qui classe parmi les affcihistes francais (et européens!) les plus polifiques. .
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Hommage à l’affichiste BELINSKY Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS