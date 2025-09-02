Exposition Hommage à Léa Massari Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier

Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-27

2025-09-02

Organisé par le Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier.

A l’occasion de la disparition de l’actrice italienne Léa Massari, le Centre de Ressources

Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier a souhaité lui rendre hommage à travers une exposition d’affiches de ses films .

Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

