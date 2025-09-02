Exposition Hommage à Léa Massari Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier
Exposition Hommage à Léa Massari Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier mardi 2 septembre 2025.
Exposition Hommage à Léa Massari
Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-02
Organisé par le Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier.
A l’occasion de la disparition de l’actrice italienne Léa Massari, le Centre de Ressources
Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier a souhaité lui rendre hommage à travers une exposition d’affiches de ses films .
Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
English : Exposition Hommage à Léa Massari
German : Exposition Hommage à Léa Massari
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Hommage à Léa Massari Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS