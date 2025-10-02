Exposition Hommage à Raymond Juscak signé Gluzak Rue Trencat Les Baux-de-Provence

Exposition Hommage à Raymond Juscak signé Gluzak Rue Trencat Les Baux-de-Provence jeudi 2 octobre 2025.

Exposition Hommage à Raymond Juscak signé Gluzak

Du 02/10 au 31/10/2025 tous les jours de 10h à 18h. Rue Trencat Hôtel de la tour de Brau Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition de peinture, hommage à Raymond Juscak à l’Hôtel de la Tour de Brau. Tous les jours du 2 au 31 octobre.

Son univers artistique est riche et varié. Il peint aussi bien les paysages provençaux cabanons, champs d’oliviers, lavande et coquelicots que les ports méditerranéens. Ses natures mortes d’un réalisme saisissant côtoient des bouquets éclatants de couleurs, tandis que ses séries sur le Carnaval de Venise ou la tauromachie révèlent son goût pour le mouvement et l’intensité. Grand amateur de toiles monumentales, il en maîtrise l’espace avec virtuosité.Ses expositions l’ont mené d’Arles à Paris, de Genève à Venise, jusqu’à New York. Récompensé à plusieurs reprises, notamment par des médailles d’or au Salon Sebora de San Remo, il est aujourd’hui reconnu sur la scène internationale. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et prestigieuses. .

Rue Trencat Hôtel de la tour de Brau Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Painting exhibition, tribute to Raymond Juscak at the Hôtel de la Tour de Brau. Daily from October 2 to 31.

German :

Gemäldeausstellung, Hommage an Raymond Juscak im Hôtel de la Tour de Brau. Täglich vom 2. bis 31. Oktober.

Italiano :

Mostra di pittura in omaggio a Raymond Juscak all’Hôtel de la Tour de Brau. Tutti i giorni dal 2 al 31 ottobre.

Espanol :

Exposición de pintura, homenaje a Raymond Juscak en el Hôtel de la Tour de Brau. Todos los días del 2 al 31 de octubre.

