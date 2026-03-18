Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences Cérences
Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences Cérences samedi 4 avril 2026.
Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences
9 Place du Marché Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
L’amicale des sapeurs-pompiers de Cérences vous invite à une exposition inédite retraçant le passé et l’évolution de la caserne cérençaise. .
9 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47
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English : Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences
L’événement Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences Cérences a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Granville Terre et Mer