Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences

9 Place du Marché Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

L’amicale des sapeurs-pompiers de Cérences vous invite à une exposition inédite retraçant le passé et l’évolution de la caserne cérençaise. .

9 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47

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English : Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences

L’événement Exposition Hommage aux saperus-pompiers de Cérences Cérences a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Granville Terre et Mer