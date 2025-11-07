Exposition hommage Claude-Maguy BALTHAZAR Maison des Associations Baraqueville

Exposition hommage Claude-Maguy BALTHAZAR Maison des Associations Baraqueville vendredi 7 novembre 2025.

Exposition hommage Claude-Maguy BALTHAZAR

Maison des Associations 116 place René Cassin Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Les créations sont proposées à prix libre au profit de SEGALA CANCER

Il y a cinq ans, Claude Balthazar s’éteignait.

Il y a un an, Maguy Balthazar nous quittait à son tour

Après une vie professionnelle bien remplie, ils se sont tous deux engagés dans des activités associatives et caritatives du Ségala.

En parallèle, ils ont développé leurs talents créatifs, Claude dans la peinture et Maguy dans la couture, entre autres.

Pour leurs rendre hommage, leurs filles organisent une exposition-vente de leurs créations.

Vernissage vendredi 7 novembre à 18h30 .

Maison des Associations 116 place René Cassin Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 45 79 30 55 val.balthazar@gmail.com

English :

The creations are offered at free price for the benefit of SEGALA CANCER

German :

Die Kreationen werden zu einem freien Preis zugunsten von SEGALA CANCER angeboten

Italiano :

Le creazioni sono offerte a prezzo libero a favore della SEGALA CANCRO

Espanol :

Las creaciones se ofrecen a precio libre a beneficio de SEGALA CÁNCER

L’événement Exposition hommage Claude-Maguy BALTHAZAR Baraqueville a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)