Informations pratiques

Lignières

Exposition hommage commentée : l’Aventure AGRIPP

Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’aventure industrielle locale avec cette exposition hommage consacrée à Maurice Duprat. Dernière opportunité de découvrir cette exposition, commentée par Madame Perrochon. Exposition de voitures anciennes sous la Halle en parallèle.

Exposition commentée par Mme Perrochon. Partez à la découverte d’une épopée industrielle lignéroise hors du commun. Maurice Duprat, ingénieur berrichon passionné, consacre sa vie à concevoir des tracteurs innovants sous la marque Agrip, spécialisée dans le domaine forestier. De 1950 à 1982, plus de 3000 machines sortent de son usine, reconnues dans 27 pays. Une aventure humaine et technique marquée par le savoir-faire local que vous retrouverez à travers cette exposition : AGRIP, 75 ans d’histoire. .

Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 04 69 11

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English :

Immerse yourself in the local industrial heritage with this tribute exhibition dedicated to Maurice Duprat. This is your last chance to see this exhibition, curated by Ms. Perrochon. A vintage car exhibition is also taking place in the Halle at the same time.

L’événement Exposition hommage commentée : l’Aventure AGRIPP Lignières a été mis à jour le 2026-09-11 par OT LIGNIERES