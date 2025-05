Exposition Hommage de Jack Sommerville, artiste peintre, – anvienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat, 21 juin 2025 15:00, Le Dorat.

Jeune artiste peintre anglais décédé en 2023, diplômé de la célèbre Central Saint Martins à Londres, Jack Sommerville est un artiste peintre non figuratif, parfois minimaliste, inspiré par les quatre éléments et la nature et par une forte spiritualité. Cette exposition constitue une rétrospective de son œuvre, une œuvre déjà en partie exposée à la galerie Stallmann à Berlin. .

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net

