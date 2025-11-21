Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON Chapelle de l’Arche Périgueux

Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON

Chapelle de l’Arche 34 Rue Victor Hugo Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Jean-Michel Thomasson (1950 2025)

Né à Clermont-Ferrand dans les années 50, Jean-Michel Thomasson a grandi à Marseille, au sein de la Cité Radieuse du Corbusier, lieu emblématique de la modernité architecturale.

Passionné très tôt par le dessin et la matière, il poursuit des études d’art à l’Université Paris-IV Panthéon-Sorbonne, puis à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Cet été 2025 Jean-Michel Thomasson nous a quittés, il définissait sa peinture comme une sorte d’impulsion primitive, intuitive , cherchant à traduire l’émotion plutôt que le concept et la technique.

Parallèlement à sa pratique artistique, il a transmis sa passion pendant près de quarante ans en tant que professeur d’arts plastiques au collège Jean-Moulin de Marmande, laissant à ses élèves, comme à ses proches, le souvenir d’un regard libre et bienveillant.

Vernissage le 21 novembre à 18h30 .

Chapelle de l’Arche 34 Rue Victor Hugo Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 86 39 52

English : Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON

German : Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON

Italiano :

Espanol : Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON

L’événement Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON Périgueux a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Communal de Périgueux