Exposition hommage Jean-Michel THOMASSON Chapelle de l’Arche Périgueux vendredi 21 novembre 2025.
Chapelle de l’Arche 34 Rue Victor Hugo Périgueux Dordogne
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Jean-Michel Thomasson (1950 2025)
Né à Clermont-Ferrand dans les années 50, Jean-Michel Thomasson a grandi à Marseille, au sein de la Cité Radieuse du Corbusier, lieu emblématique de la modernité architecturale.
Passionné très tôt par le dessin et la matière, il poursuit des études d’art à l’Université Paris-IV Panthéon-Sorbonne, puis à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Cet été 2025 Jean-Michel Thomasson nous a quittés, il définissait sa peinture comme une sorte d’impulsion primitive, intuitive , cherchant à traduire l’émotion plutôt que le concept et la technique.
Parallèlement à sa pratique artistique, il a transmis sa passion pendant près de quarante ans en tant que professeur d’arts plastiques au collège Jean-Moulin de Marmande, laissant à ses élèves, comme à ses proches, le souvenir d’un regard libre et bienveillant.
Vernissage le 21 novembre à 18h30 .
Chapelle de l’Arche 34 Rue Victor Hugo Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 86 39 52
