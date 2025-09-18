Exposition Hommage Jean Scherbeck Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

Exposition Hommage Jean Scherbeck

Rue Albert 1er Galeries du Château Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi Samedi 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-09-18 2025-11-01

La Galerie Madame de Graffigny consacre cet automne une exposition à Jean Scherbeck (1898-1989), artiste lorrain au regard profondément humaniste. Dessinateur, peintre et photographe, il a marqué la première moitié du XXe siècle par son art du portrait, porté par une attention sincère à l’autre.

Visites commentées sur demande auprès des Amis de Jean Scherbeck, à contacter par mail.Tout public

Rue Albert 1er Galeries du Château Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40 amisjeanscherbeck@gmail.com

English :

Galerie Madame de Graffigny is devoting an exhibition this autumn to Jean Scherbeck (1898-1989), an artist from Lorraine with a profoundly humanist outlook. Draughtsman, painter and photographer, he left his mark on the first half of the 20th century with his portraiture, driven by a sincere concern for others.

Guided tours on request from the Friends of Jean Scherbeck, by e-mail.

German :

Die Galerie Madame de Graffigny widmet diesen Herbst eine Ausstellung Jean Scherbeck (1898-1989), einem lothringischen Künstler mit einem zutiefst humanistischen Blick. Als Zeichner, Maler und Fotograf prägte er die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durch seine Porträtkunst, die von einer aufrichtigen Aufmerksamkeit für den anderen getragen wurde.

Kommentierte Besuche sind auf Anfrage bei den Freunden von Jean Scherbeck möglich, die Sie per E-Mail kontaktieren können.

Italiano :

Quest’autunno la Galerie Madame de Graffigny dedica una mostra a Jean Scherbeck (1898-1989), artista lorenese dal profondo spirito umanistico. Disegnatore, pittore e fotografo, ha segnato la prima metà del XX secolo con la sua ritrattistica, animata da una sincera attenzione per gli altri.

Visite guidate disponibili su richiesta presso gli Amici di Jean Scherbeck, via e-mail.

Espanol :

Este otoño, la Galería Madame de Graffigny dedica una exposición a Jean Scherbeck (1898-1989), artista lorenés de profunda vocación humanista. Dibujante, pintor y fotógrafo, marcó la primera mitad del siglo XX con sus retratos, animados por una sincera preocupación por el prójimo.

Visitas guiadas disponibles previa solicitud a los Amigos de Jean Scherbeck, por correo electrónico.

