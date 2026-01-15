EXPOSITION HOMMAGE Muret

EXPOSITION HOMMAGE

MÉDIATHÈQUE ET MAISON DES ASSOCIATIONS CLÉMENT ADER Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-14

Une exposition photographique de Franck Desplanques.

Hommage est une traversée sensible au cœur de sept communautés

parmi les plus emblématiques de notre humanité. À travers son regard

précis et profondément humain, Franck Desplanques rédacteur en chef

de Rendez-vous en Terre Inconnue révèle des visages, des gestes, des

instants de vie qui racontent la dignité, la force, la sagesse et la beauté des

peuples racines. Cette exposition est une invitation à ralentir, à contempler

et à reconnaître la part de lumière qui nous relie tous. Un hommage

à celles et ceux qui, depuis des millénaires, gardent vivante une autre

manière d’habiter le monde et dont les gardiens de 80% de la biodiversité. .

MÉDIATHÈQUE ET MAISON DES ASSOCIATIONS CLÉMENT ADER Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 30

English :

A photographic exhibition by Franck Desplanques.

