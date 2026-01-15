EXPOSITION HOMMAGE Muret
EXPOSITION HOMMAGE Muret samedi 14 mars 2026.
EXPOSITION HOMMAGE
MÉDIATHÈQUE ET MAISON DES ASSOCIATIONS CLÉMENT ADER Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-14
Une exposition photographique de Franck Desplanques.
Hommage est une traversée sensible au cœur de sept communautés
parmi les plus emblématiques de notre humanité. À travers son regard
précis et profondément humain, Franck Desplanques rédacteur en chef
de Rendez-vous en Terre Inconnue révèle des visages, des gestes, des
instants de vie qui racontent la dignité, la force, la sagesse et la beauté des
peuples racines. Cette exposition est une invitation à ralentir, à contempler
et à reconnaître la part de lumière qui nous relie tous. Un hommage
à celles et ceux qui, depuis des millénaires, gardent vivante une autre
manière d’habiter le monde et dont les gardiens de 80% de la biodiversité. .
MÉDIATHÈQUE ET MAISON DES ASSOCIATIONS CLÉMENT ADER Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A photographic exhibition by Franck Desplanques.
L’événement EXPOSITION HOMMAGE Muret a été mis à jour le 2026-01-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE