Exposition hommage Zelman Utkès, emporté dans la tempête TARBES Tarbes

Exposition hommage Zelman Utkès, emporté dans la tempête

Logés chez des habitants de l’American Park à Tarbes, l’artiste juif polonais Zelman Utkès (1892-1944) et son épouse Berthe (1897-1944) vivent en Bigorre durant trois ans et demi, avant d’être arrêtés par les Allemands et déportés à Auschwitz début 1944, d’où ils ne reviendront pas…

Zelman Utkès laisse derrière lui plusieurs tableaux, conservés précieusement durant des années dans son ancien logement, avant d’être confiés au Musée de la Déportation et de la Résistance en 2024.

La dernière exposition 2025 du musée rendra ainsi hommage à cet artiste martyr , dévoilant au public des œuvres jusqu’alors méconnues.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

VISITE FLASH Mercredi 26 novembre à 15h

Pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, le peintre Juif polonais Zelman Utkès se réfugie à Tarbes de juin 1940 au début 1944, avant d’être arrêté et déporté avec son épouse Berthe.

Pour découvrir son parcours, ses œuvres, mais également le milieu artistique de l’École de Paris , le musée de la Déportation et de la Résistance vous propose cet automne une nouvelle visite-flash.

> Ouvertures exceptionnelles Dimanche 26 avril 2026 en journée + Samedi 23 mai 2026 en soirée

English :

Lodging with residents of American Park in Tarbes, Polish Jewish artist Zelman Utkès (1892-1944) and his wife Berthe (1897-1944) lived in Bigorre for three and a half years before being arrested by the Germans and deported to Auschwitz in early 1944, from where they never returned?

Zelman Utkès left behind several paintings, which were carefully preserved for years in his former home, before being entrusted to the Musée de la Déportation et de la Résistance in 2024.

The museum?s final exhibition in 2025 will pay tribute to this martyred artist , revealing previously unknown works to the public.

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 5pm

FLASH VISIT: Wednesday, November 26 at 3pm

Caught up in the turmoil of the Second World War, Polish-Jewish painter Zelman Utkès took refuge in Tarbes from June 1940 to early 1944, before being arrested and deported with his wife Berthe.

This autumn, the Musée de la Déportation et de la Résistance is offering a new flash visit to discover his career, his works and the artistic milieu of the École de Paris .

> Special openings: Sunday daytime April 26, 2026 + Saturday evening May 23, 2026

German :

Der polnisch-jüdische Künstler Zelman Utkès (1892-1944) und seine Frau Berthe (1897-1944) lebten dreieinhalb Jahre lang bei Bewohnern des American Park in Tarbes, bevor sie von den Deutschen verhaftet und Anfang 1944 nach Auschwitz deportiert wurden, von wo sie nicht mehr zurückkehrten

Zelman Utkès hinterlässt mehrere Gemälde, die jahrelang in seiner ehemaligen Wohnung aufbewahrt wurden, bevor sie 2024 dem Musée de la Déportation et de la Résistance übergeben wurden.

Die letzte Ausstellung des Museums im Jahr 2025 wird diesen Märtyrerkünstler ehren und dem Publikum bislang unbekannte Werke präsentieren.

> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

FLASH-FÜHRUNG: Mittwoch, 26. November, 15 Uhr

Der polnisch-jüdische Maler Zelman Utkès geriet in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und flüchtete von Juni 1940 bis Anfang 1944 nach Tarbes, bevor er verhaftet und zusammen mit seiner Frau Berthe deportiert wurde.

Um seinen Werdegang, seine Werke, aber auch das künstlerische Milieu der École de Paris kennenzulernen, bietet Ihnen das Musée de la Déportation et de la Résistance diesen Herbst eine neue Blitzführung an.

> Außergewöhnliche Öffnungszeiten: Sonntag, 26. April 2026, tagsüber + Samstag, 23. Mai 2026, abends

Italiano :

Alloggiati presso gli abitanti dell’American Park di Tarbes, l’artista ebreo polacco Zelman Utkès (1892-1944) e sua moglie Berthe (1897-1944) vissero a Bigorre per tre anni e mezzo prima di essere arrestati dai tedeschi e deportati ad Auschwitz all’inizio del 1944, da dove non fecero più ritorno?

Zelman Utkès ha lasciato diversi dipinti, che sono stati conservati con cura per anni nella sua vecchia casa, prima di essere affidati al Museo della Deportazione e della Resistenza nel 2024.

La mostra finale del museo, nel 2025, renderà omaggio a questo artista martire , rivelando al pubblico alcune opere finora poco conosciute.

> La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

VISITA FLASH: mercoledì 26 novembre alle 15.00

Coinvolto nei tumulti della Seconda guerra mondiale, il pittore ebreo-polacco Zelman Utkès si rifugiò a Tarbes dal giugno 1940 all’inizio del 1944, prima di essere arrestato e deportato insieme alla moglie Berthe.

Quest’autunno, il Musée de la Déportation et de la Résistance propone una nuova visita lampo per conoscere meglio la sua carriera, le sue opere e l’ambiente artistico dell’ École de Paris .

> Aperture straordinarie: domenica 26 aprile 2026 di giorno + sabato 23 maggio 2026 di sera

Espanol :

Alojados en casa de los residentes del American Park de Tarbes, el artista judío polaco Zelman Utkès (1892-1944) y su esposa Berthe (1897-1944) vivieron en Bigorre durante tres años y medio antes de ser detenidos por los alemanes y deportados a Auschwitz a principios de 1944, de donde nunca regresaron?

Zelman Utkès dejó varios cuadros, que se conservaron cuidadosamente durante años en su antigua casa, antes de ser confiados al Museo de la Deportación y la Resistencia en 2024.

La exposición final del museo, en 2025, rendirá homenaje a este artista mártir , revelando al público algunas obras hasta ahora poco conocidas.

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9h a 12h y de 14h a 17h

VISITA FLASH: miércoles 26 de noviembre a las 15.00 h

Atrapado en la agitación de la Segunda Guerra Mundial, el pintor judío-polaco Zelman Utkès se refugió en Tarbes de junio de 1940 a principios de 1944, antes de ser detenido y deportado con su esposa Berthe.

Este otoño, el Museo de la Deportación y la Resistencia propone una nueva visita flash para conocer mejor su trayectoria, sus obras y el ambiente artístico de la École de Paris .

> Aperturas especiales: domingo 26 de abril de 2026 durante el día + sábado 23 de mayo de 2026 por la noche

