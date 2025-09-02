Exposition Hommes Sables Biocoop Arelate Arles

Exposition Hommes Sables

Du 02/09 au 30/09/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h.

Vernissage samedi 13 septembre de 16h à 19h. Biocoop Arelate 24 Av. Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

L’artiste Daniel Nassoy offre à voir son travail photographique sur le corps de l’homme, entre douceur, fragilité, au cœur du monde qui l’entoure.

Photos de nature réalisées en Camargue et à la plage de Piémanson. Les modèles ont été photographiés sur fond noir en studio.

Montages réalisés ensuite par l’artiste lui-même, pour créer un univers personnel.



“Dans mes recherches artistiques je mets en valeur le corps de l’homme au travers du nu masculin que je mêle à la douceur et la fragilité mais aussi à la force du monde qui l’entoure.

Pour que ce moment partagé avec l’homme ou la nature soit une réussite, il faut prendre son temps, être là au bon moment. Consacrer le temps qu’il faut au sujet …

La nature comme l’’homme doivent être apprivoisés pour réaliser une belle photo, il faut trouver le bon cadre, la bonne distance, tourner autour, changer de points de vue pour enfin sublimer toute son essence.



L’Homme, mais aussi la Nature sont au coeur de mes préoccupations et les modèles participent à la création de mes images. Ils en sont l’essence fragile, face à un monde de plus en plus interconnecté mais de moins en moins en connexion. Cet Homme vit sur une Terre de plus en plus abîmée subissant des dérèglements climatiques de plus en plus nombreux pour des raisons commerciales où la mondialisation effrénée cause des ravages sur les terres et sur les peuples.”



Venez découvrir ce travail en noir et blanc mais également en couleur dans l’espace détente du magasin BIOCOOP. .

Biocoop Arelate 24 Av. Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 25 29 45 danielnassoy@sfr.fr

English :

Artist Daniel Nassoy presents his photographic work on the human body, between gentleness and fragility, at the heart of the world around him.

German :

Der Künstler Daniel Nassoy zeigt seine fotografische Arbeit über den menschlichen Körper, zwischen Sanftheit, Zerbrechlichkeit, im Herzen der Welt, die ihn umgibt.

Italiano :

L’artista Daniel Nassoy presenta il suo lavoro fotografico sul corpo umano, con la sua morbidezza e fragilità al centro del mondo che ci circonda.

Espanol :

El artista Daniel Nassoy presenta su obra fotográfica sobre el cuerpo humano, con su suavidad y fragilidad en el corazón del mundo que nos rodea.

