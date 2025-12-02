Exposition Hop pop-up Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Pour clore cette année 2025, la médiathèque vous propose de découvrir la superbe collection de livres pop-up de la Bibliothèque du Finistère.
Une superbe sélection d’albums en relief page après page, les images s’animent, prennent du volume et surprennent les jeunes lecteurs.
Ouvrages à consulter sur place.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
