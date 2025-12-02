Exposition Hop pop-up Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Exposition Hop pop-up

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Exposition Hop pop-up

Pour clore cette année 2025, la médiathèque vous propose de découvrir la superbe collection de livres pop-up de la Bibliothèque du Finistère.

Une superbe sélection d’albums en relief page après page, les images s’animent, prennent du volume et surprennent les jeunes lecteurs.

Ouvrages à consulter sur place.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

