Hopes, un autre monde est possible une exposition de Yannick Monget.

Quel avenir se profile pour notre monde ? Le réchauffement climatique, la crise économique mondiale sont susceptibles d’entraîner des bouleversements majeurs dans les années, décennies et siècles à venir.

Au travers de scénarios d’avenir retranscrits en peintures numériques photoréalistes, l’exposition sera visible à Metz dans différents lieux et vous invite à voyager dans l’avenir afin de mieux appréhender les défis qui s’annoncent, les solutions qui existent et les espoirs qui demeurent.

Yannick Monget est engagé pour la préservation de l’environnement et amoureux des nouvelles technologies. Avec cette exposition, il décide de mêler les deux en faisant appel aux techniques de l’art digital afin de faire voyager le spectateur virtuellement dans d’hypothétiques avenirs d’un réalisme saisissant.

Localisation des œuvres

Entrée du Cloître des Récollets Metz, ville Jardin Oeuvre présentant la ville de Metz vue du ciel, imaginée dans le futur, entièrement végétalisée, renaturée, en ville jardin, comme l’imaginais JM Pelt.

Places Sainte-Croix et Saint Jacques HOPES, Taison renaturée Cette œuvre lenticulaire imagine à quoi nos rues pourraient ressembler si nous les renaturions complètement, afin de les adapter aux enjeux tels que la lutte des ilots de chaleur, la désimperméabilisassion de nos sols, la protection de la biodiversité urbaine…

Jardin suspendu du Cloître des Récollets HOPES, Les villes Jardin 5 œuvres disposées autour du kiosque du nouveau jardin suspendu imaginent certaines des grandes villes du monde adaptées pour répondre aux enjeux environnementaux

Places Sainte-Croix et Saint Jacques HOPES, Témoignages ? 2 Totems, disposés sur les deux places de la ville exposent 8 textes de personnalités sur leur vision de l’avenir, mises en garde et surtout messages d’espoirs accompagnés de visions d’avenir les illustrant.Tout public

English :

Hopes, another world is possible: an exhibition by Yannick Monget.

What does the future hold for our world? Global warming and the global economic crisis are likely to bring about major upheavals in the years, decades and centuries to come.

Through future scenarios transcribed in photorealistic digital paintings, the exhibition will be on view in various locations in Metz, inviting you to travel into the future and gain a better understanding of the challenges that lie ahead, the solutions that exist and the hopes that remain.

Yannick Monget is committed to preserving the environment and loves new technologies. With this exhibition, he has decided to combine the two, using digital art techniques to take viewers on a virtual journey into strikingly realistic hypothetical futures.

Location of works :

Entrance to the Cloître des Récollets Metz, ville Jardin: Work presenting the city of Metz as seen from the sky, imagined in the future, entirely vegetated, renaturated, as a garden city, as imagined by JM Pelt.

Place Sainte-Croix and Place Saint Jacques HOPES, Taison renaturée: This lenticular work imagines what our streets could look like if we completely renaturated them, to adapt them to issues such as the fight against heat islands, the de-waterproofing of our soils, the protection of urban biodiversity…

Jardin suspendu du Cloître des Récollets HOPES, Les villes Jardin: 5 ?uvres arranged around the kiosk of the new hanging garden imagine some of the world’s great cities adapted to meet environmental challenges

Place Sainte-Croix and Place Saint Jacques HOPES, Témoignages ? 2 Totems, set up in the town’s two squares, display 8 texts by prominent figures on their vision of the future, warnings and above all messages of hope, accompanied by visions of the future to illustrate them.

German :

Hopes, eine andere Welt ist möglich: eine Ausstellung von Yannick Monget.

Welche Zukunft zeichnet sich für unsere Welt ab? Die globale Erwärmung und die Weltwirtschaftskrise werden in den kommenden Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten wahrscheinlich zu großen Umwälzungen führen.

Anhand von Zukunftsszenarien, die in fotorealistische digitale Gemälde übertragen wurden, wird die Ausstellung in Metz an verschiedenen Orten zu sehen sein und lädt Sie zu einer Reise in die Zukunft ein, um die bevorstehenden Herausforderungen, die existierenden Lösungen und die verbleibenden Hoffnungen besser zu verstehen.

Yannick Monget setzt sich für den Erhalt der Umwelt ein und liebt die neuen Technologien. Mit dieser Ausstellung beschließt er, beides miteinander zu verbinden, indem er sich der Techniken der digitalen Kunst bedient, um den Betrachter virtuell in hypothetische Zukünfte mit verblüffendem Realismus reisen zu lassen.

Standort der Werke :

Eingang des Cloître des Récollets Metz, ville Jardin: Das Werk zeigt die Stadt Metz aus der Vogelperspektive, wie sie sich in der Zukunft vorstellt, vollständig begrünt, renaturiert, als Gartenstadt, wie JM Pelt sie sich vorstellte.

Places Sainte-Croix und Saint Jacques HOPES, Taison renaturée: Dieses Lentikularwerk stellt sich vor, wie unsere Straßen aussehen könnten, wenn wir sie vollständig renaturieren würden, um sie an Herausforderungen wie die Bekämpfung von Hitzeinseln, die Entsiegelung unserer Böden, den Schutz der städtischen Biodiversität usw. anzupassen.

Hängender Garten des Cloître des Récollets HOPES, Les villes Jardin: 5 Werke, die um den Pavillon des neuen hängenden Gartens angeordnet sind, stellen sich einige der großen Städte der Welt vor, die an die Umweltprobleme angepasst sind

Places Sainte-Croix und Saint Jacques HOPES, Zeugnisse ? 2 Totems, die auf den beiden Plätzen der Stadt aufgestellt sind, stellen 8 Texte von Persönlichkeiten über ihre Zukunftsvisionen aus, Warnungen und vor allem Hoffnungsbotschaften, die von illustrierenden Zukunftsvisionen begleitet werden.

Italiano :

Speranze, un altro mondo è possibile: una mostra di Yannick Monget.

Cosa riserva il futuro al nostro mondo? Il riscaldamento globale e la crisi economica mondiale porteranno probabilmente a grandi sconvolgimenti negli anni, decenni e secoli a venire.

Attraverso scenari futuri trascritti in dipinti digitali foto-realistici, la mostra sarà visitabile a Metz in diverse sedi, invitandovi a viaggiare nel futuro per comprendere meglio le sfide che ci attendono, le soluzioni che esistono e le speranze che rimangono.

Yannick Monget si impegna a preservare l’ambiente ed è un amante delle nuove tecnologie. Con questa mostra ha deciso di unire le due cose, utilizzando le tecniche dell’arte digitale per condurre lo spettatore in un viaggio virtuale in futuri ipotetici e sorprendentemente realistici.

Ubicazione delle opere :

Ingresso del Cloître des Récollets Metz, ville Jardin: un’opera che mostra la città di Metz dall’alto, immaginata nel futuro, interamente vegetata, rinaturata, una città giardino, come immaginato da JM Pelt.

Place Sainte-Croix e Place Saint Jacques HOPES, Taison renaturée: quest’opera lenticolare immagina come potrebbero essere le nostre strade se le rinaturassimo completamente, per adattarle a questioni come la lotta alle isole di calore, la de-impermeabilizzazione dei nostri suoli, la protezione della biodiversità urbana…

Jardin suspendu du Cloître des Récollets HOPES, Città giardino: 5 opere disposte intorno al chiosco del nuovo giardino sospeso immaginano alcune delle grandi città del mondo adattate alle sfide ambientali

Place Sainte-Croix e Place Saint Jacques HOPES, Testimonianze: 2 totem, collocati nelle due piazze della città, espongono 8 testi di personalità sulla loro visione del futuro, moniti e soprattutto messaggi di speranza accompagnati da visioni del futuro che li illustrano.

Espanol :

Esperanzas, otro mundo es posible: una exposición de Yannick Monget.

¿Qué le depara el futuro a nuestro mundo? Es probable que el calentamiento global y la crisis económica mundial provoquen grandes trastornos en los próximos años, décadas y siglos.

A través de escenarios del futuro transcritos en pinturas digitales fotorrealistas, la exposición se podrá ver en Metz en varios lugares, invitando a viajar al futuro para comprender mejor los retos que nos aguardan, las soluciones que existen y las esperanzas que quedan.

Yannick Monget está comprometido con la preservación del medio ambiente y es un amante de las nuevas tecnologías. Con esta exposición, ha decidido combinar ambas cosas, utilizando técnicas de arte digital para llevar al espectador en un viaje virtual a futuros hipotéticos sorprendentemente realistas.

Ubicación de las obras :

Entrada del Cloître des Récollets Metz, ville Jardin: Obra que muestra la ciudad de Metz desde el aire, imaginada en el futuro, totalmente vegetada, renaturalizada, una ciudad jardín, tal y como la imagina JM Pelt.

Place Sainte-Croix y Place Saint Jacques HOPES, Taison renaturée: Esta obra lenticular imagina el aspecto que podrían tener nuestras calles si las renaturalizáramos por completo, para adaptarlas a cuestiones como la lucha contra las islas de calor, la desecación de nuestros suelos, la protección de la biodiversidad urbana…

Jardin suspendu du Cloître des Récollets HOPES, Ciudades jardín: 5 obras dispuestas alrededor del quiosco del nuevo jardín colgante imaginan algunas de las grandes ciudades del mundo adaptadas para hacer frente a los retos medioambientales

Place Sainte-Croix y Place Saint Jacques HOPES, Testimonios ? 2 tótems, colocados en las dos plazas de la ciudad, muestran 8 textos de personalidades sobre su visión del futuro, advertencias y sobre todo mensajes de esperanza acompañados de visiones del futuro que los ilustran.

