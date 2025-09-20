Exposition Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Histoire Hôpital Antoine-Béclère Clamart

Exposition Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Histoire Hôpital Antoine-Béclère Clamart samedi 20 septembre 2025.

Exposition Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Histoire Samedi 20 septembre, 14h00 Hôpital Antoine-Béclère Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Plus de 50 ans d’expertise au service des patients »

La création de l’hôpital, ses spécialités, son expertise et ses professionnels

Parvis extérieurs, bâtiment Hamburger | niveau rez-de-chaussée haut et bas.

Hôpital Antoine-Béclère 157 rue de la Porte de Trivaux 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France https://hopital-antoine-beclere.aphp.fr/ L’étude de la construction de l’hôpital commence au début des années 60. Composé de 5 plots sur pilotis, cet hôpital vertical, conçu par l’architecte Henry Pottier (Grand Prix de Rome), est un modèle de l’architecture hospitalière des années 60.

« Plus de 50 ans d’expertise au service des patients »

S. Haydar