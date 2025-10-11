Exposition « Horizons » Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Guebwiller

Exposition « Horizons » Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Guebwiller samedi 11 octobre 2025.

Exposition « Horizons » 11 – 31 octobre Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Haut-Rhin

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T10:00:00 – 2025-10-11T12:30:00

Fin : 2025-10-31T13:30:00 – 2025-10-31T17:30:00

Avec l’exposition « Horizons » proposée par Valentin Gall et le CAUE Alsace, redécouvez l’architecture alsacienne avec ces pictogrammes des monuments emblématiques. Puis visitez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ou réalisez en famille une fresque qui reprend les codes de l’exposition.

* Rendez-vous au Château de la Neuenbourg à Guebwiller entre le 11 octobre et le 2 novembre 2025

* Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

* Entrée gratuite

Château de la Neuenbourg : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 0389625622 http://www.chateauneuenbourg.fr https://www.facebook.com/ChateauNeuenbourg Pôle culturel et touristique, le château de la Neuenbourg accueille l’Office de tourisme de la Région de Guebwiller, l’Institut Européen des Arts Céramiques ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, ouvert toute l’année. Il est géré par le service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Au sein du CIAP, retrouvez une exposition permanente, des expositions temporaires ainsi qu’une programmation riche toute l’année : visites guidées, ateliers scolaires et familles, conférences… Parking avenue Foch à proximité

Journées nationales de l’architecture

© Corentin Baeumler – Valentin Gall