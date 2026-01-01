Exposition “Horizons et ambiances Jean-Claude Carbou Mairie de Lunéville- galerie 1er étage Lunéville

Exposition “Horizons et ambiances Jean-Claude Carbou

Mairie de Lunéville- galerie 1er étage 2 Place Saint Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-27 13:30:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Plongez dans l’univers de Jean-Claude CARBOU, peintre autodidacte maîtrisant les techniques de l’acrylique, du pastel et du dessin. Poursuivant la tradition familiale d’un talent certain, il peint à l’ancienne, sur le terrain à l’aide de son chevalet. Fortement inspiré des artistes de Montmartre qui peignent à l’ancienne sur la Butte.

Hôtel de Ville 1er niveau (galerie des cimaises).

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30Tout public

Mairie de Lunéville- galerie 1er étage 2 Place Saint Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

English :

Immerse yourself in the world of Jean-Claude CARBOU, a self-taught painter mastering acrylic, pastel and drawing techniques. Carrying on the family tradition of a certain talent, he paints the old-fashioned way, on the spot with his easel. Strongly inspired by Montmartre artists who paint the old-fashioned way on the Butte.

Hôtel de Ville ? 1st level (picture rail gallery).

Monday to Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and 1:30 p.m. to 5:30 p.m

