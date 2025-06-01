Exposition HORLOGERIE. Regard(s) contemporain(s) Saint-Nicolas-d’Aliermont

Exposition HORLOGERIE. Regard(s) contemporain(s)

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-09-30 12:00:00

2025-06-01 2025-10-01

L’exposition HORLOGERIE. Regard(s) contemporain(s), présentée du 30 mars au 31 décembre 2025, vous invite à un voyage fascinant entre passé et présent.

Explorez les premiers instruments de mesure du temps calendriers, cadrans solaires, clepsydres et horloges à feu et découvrez comment ses objets ancestraux inspirent des artistes contemporains.

Chaque œuvre propose une vision singulière sur la manière dont l’humanité a tenté de capturer l’insaisissable le temps. Entre poésie, ingénierie et art, laissez-vous émerveiller par cette rencontre inédite entre traditions horlogères et créations modernes.

Une expérience où chaque instant compte. .

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

