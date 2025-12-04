Exposition Hors cadre 3 l’art singulier y met les formes ! Place Sainte-Croix Loudun
Début : 2026-03-14
fin : 2026-05-10
2026-03-14
Cette exposition proposées par dix-huit artistes singuliers vous entraîne à la découverte d’univers riches remplis de liberté.
3 visites tout public avec les artistes
Des ateliers enfants et familles sur l’art du recyclage .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
