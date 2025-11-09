Exposition Hors format, Collections en chantier Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez
Exposition Hors format, Collections en chantier
Rue Fernand Léger Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : Mardi 2025-11-09
fin : 2025-09-21
2025-11-09
L’exposition Hors Format est une invitation à découvrir des peintures contemporaines et anciennes sélectionnées pour leurs dimensions monumentales.
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr
English : Exhibition Hors format, Collections en chantier
The exhibition ‘Hors Format’ is an invitation to discover contemporary and antique paintings selected for their monumental dimensions.
German :
Die Ausstellung « Hors Format » ist eine Einladung, zeitgenössische und alte Gemälde zu entdecken, die aufgrund ihrer monumentalen Dimensionen ausgewählt wurden.
Italiano :
La mostra « Hors Format » è un invito a scoprire dipinti contemporanei e antichi selezionati per le loro dimensioni monumentali.
Espanol :
La exposición « Hors Format » invita a descubrir cuadros contemporáneos y antiguos seleccionados por sus dimensiones monumentales.
