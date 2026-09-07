Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle, Médiathèque municipale de Magescq, Magescq
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Magescq · Magescq
Informations pratiques
Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle Samedi 19 septembre, 12h00 Médiathèque municipale de Magescq Landes
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech
Médiathèque municipale de Magescq
- 12h : Rencontre avec Chourouk Hriech
- 13h : Apéritif déjeunatoire
- 13h45 : Récital de violoncelle par Rachel Denis
Médiathèque municipale de Magescq 21 avenue de Maremne, 40140 Magescq Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 47 61 35 https://www.mairie-magescq.fr/vie-du-village/la-mediatheque Médiathèque municipale de Magescq
Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech
© Chourouk Hriech, Les dessins oasis