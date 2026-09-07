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Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle, Médiathèque municipale de Magescq, Magescq

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Magescq · Magescq

Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle, Médiathèque municipale de Magescq, Magescq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Magescq
Adresse
21 avenue de Maremne, 40140 Magescq
Ville
40140 Magescq
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle Samedi 19 septembre, 12h00 Médiathèque municipale de Magescq Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech

Médiathèque municipale de Magescq

  • 12h : Rencontre avec Chourouk Hriech
  • 13h : Apéritif déjeunatoire
  • 13h45 : Récital de violoncelle par Rachel Denis

Médiathèque municipale de Magescq 21 avenue de Maremne, 40140 Magescq Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 47 61 35 https://www.mairie-magescq.fr/vie-du-village/la-mediatheque Médiathèque municipale de Magescq
Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech

© Chourouk Hriech, Les dessins oasis