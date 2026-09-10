Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et solo chorégraphique, Médiathèque Maximilien Kogoj, Moliets-et-Maâ
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Maximilien Kogoj · Moliets-et-Maâ
Informations pratiques
Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et solo chorégraphique Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Maximilien Kogoj Landes
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech
Médiathèque Maximilien Kogoj de Moliets-et-Maâ
- 15h : Rencontre avec Chourouk Hriech
- 16h : Goûter
- 16h30 : Solo dansé de Sarah Camiade
Médiathèque Maximilien Kogoj Rue de la Solidarité 40660 Moliets-et-Maa Moliets-et-Maâ 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 48 54 19 https://www.mairiedemoliets.fr/sortir/la-mediatheque-maximilien-kogoj/la-mediatheque Médiathèque Maximilien Kogoj de Moliets-et-Maâ
Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech
© Chourouk Hriech, Les dessins oasis
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