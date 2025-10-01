Exposition hors les murs Les Alpilles par nature Aureille
Retrouvez l’exposition hors les murs « Les Alpilles par nature », dans les rues du village d’Aureille, à partir du 1er octobre !
Aureille a été récompensée comme meilleure commune de France pour la Biodiversité en 2024.
À partir d’octobre 2025, les rues du village accueillent l’exposition du Parc des Alpilles et ses photos de nature qui révèle cette riche biodiversité.
Vernissage le samedi 4 octobre à 17h .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Discover the outdoor exhibition: ‘Les Alpilles par nature’, in the streets of the village of Aureille, from 1 October!
German :
Entdecken Sie die Ausstellung außerhalb der Mauern: „Les Alpilles par nature“ in den Straßen des Dorfes Aureille, ab dem 1. Oktober!
Italiano :
La mostra « Les Alpilles par nature » sarà esposta nelle strade del villaggio di Aureille a partire dal 1° ottobre!
Espanol :
La exposición « Les Alpilles par nature » podrá verse en las calles del pueblo de Aureille a partir del 1 de octubre
