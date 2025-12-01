Exposition Hors saison #2

5 Rue Lamartine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22

L’espace Artbausa Crozon, vous propose pour les fêtes de fin d’année Hors saison #2 , une nouvelle invitation à la flânerie artistique en un moment privilégié à la rencontre d’œuvres à offrir ou garder près de soi.

La galerie vous accueille tous les jours du 22 au 31 décembre de 14h30 à 18h et sur rdv. La visite se prolongera également en ligne sur artbausa.com .

5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne

English :

L’événement Exposition Hors saison #2 Crozon a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime