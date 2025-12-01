Exposition Hors saison #2 Crozon
Exposition Hors saison #2
5 Rue Lamartine Crozon Finistère
L’espace Artbausa Crozon, vous propose pour les fêtes de fin d’année Hors saison #2 , une nouvelle invitation à la flânerie artistique en un moment privilégié à la rencontre d’œuvres à offrir ou garder près de soi.
La galerie vous accueille tous les jours du 22 au 31 décembre de 14h30 à 18h et sur rdv. La visite se prolongera également en ligne sur artbausa.com .
