Exposition Hors Saison Espace Artbausa Crozon

Espace Artbausa 5 Rue Lamartine Crozon Finistère

Début : 2025-10-20 15:30:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-20

Pendant les prochaines vacances de la Toussaint, du 20 au 31 octobre, l’Espace Artbausa Crozon vous convie à son Hors saison avant sa fermeture annuelle. Vous retrouverez les artistes ayant participé aux quatre expositions qui ont jalonné l’été 2025, avec des œuvres céramiques, peintures, tableaux textiles, tableaux métal, sculptures (terre, bois, mie de pain), photographies. Vous pouvez aussi prolonger la visite en ligne. .

Espace Artbausa 5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 60 00 32 51

