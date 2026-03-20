Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier Morbier
Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier Morbier mercredi 1 avril 2026.
Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet
Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier 24 Place du Crétet Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-01
Exposition d’huiles sur toile de l’artiste Martine Romanet à la médiathèque de Morbier. .
Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier 24 Place du Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr
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English : Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet
L’événement Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet Morbier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE