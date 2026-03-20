Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier Morbier

Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet

Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier 24 Place du Crétet Morbier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-01

Exposition d’huiles sur toile de l’artiste Martine Romanet à la médiathèque de Morbier. .

Médiathèque Intercommunale Arcade de Morbier 24 Place du Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet

L’événement Exposition Huiles sur toile de Martine Romanet Morbier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE