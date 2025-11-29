Exposition Huit propositions de paysages Yvetot
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
L’exposition Huit propositions de paysages s’articule autour d’autant de sculptures créées pour la plupart à cette occasion. Yuhsin U Chang y déploie son vocabulaire plastique ; où elle cherche, notamment, à fixer le juste moment où le geste se soumet à la matière ou tout du moins, rentre en interaction avec elle. Parfois dans la lutte, parfois dans la soumission, parfois dans l’expectative de quelque chose de nouveau. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
