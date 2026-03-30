[Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances
[Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances mardi 7 avril 2026.
[Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-04-07
Exposition temporaire du musée Quesnel-Morinière pour l’année 2026. Venez découvrir cet artiste et son travail à travers de nombreuses photographies. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances
L’événement [Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-03-26 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Olivier Lecourtois, Humanité Coutances 1 avril 2026
- Hyeronimus Rencontre d’ailleurs Coutances 1 avril 2026
- Exposition Serge Guarnieri Des Abysses au Cosmos Coutances 1 avril 2026
- Festival Culturissimo Lecture de Fanny Cottençon Théâtre municipal Coutances 1 avril 2026
- Café-tricot Café Le Club Coutances 4 avril 2026