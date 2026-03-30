[Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances

[Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-04-07

Exposition temporaire du musée Quesnel-Morinière pour l’année 2026. Venez découvrir cet artiste et son travail à travers de nombreuses photographies. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : [Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances

L’événement [Exposition] Hulin graphique, Ernest Hulin un artiste de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-03-26 par Coutances Tourisme