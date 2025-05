Exposition Humour & Vigne – Annexe des Archives Départementales Jonzac, 19 mai 2025 13:30, Jonzac.

Charente-Maritime

Exposition Humour & Vigne Annexe des Archives Départementales 81 / 83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-19 13:30:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-05-19

30 ans de dessins d’humour et de presse. Une aventure artistique et humaine mêlant dessin d’humour, patrimoine viticole, tolérance et liberté d’expression, depuis 1994. Des artistes du monde entier, des milliers de dessins, et une passion intacte !

.

Annexe des Archives Départementales 81 / 83 rue Sadi Carnot

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr

English :

30 years of humor and press cartoons. An artistic and human adventure combining humor, wine heritage, tolerance and freedom of expression, since 1994. Artists from all over the world, thousands of drawings, and an undiminished passion!

German :

30 Jahre Humor- und Pressezeichnungen. Ein künstlerisches und menschliches Abenteuer, das seit 1994 Humor, Weinkultur, Toleranz und Meinungsfreiheit miteinander verbindet. Künstler aus der ganzen Welt, Tausende von Zeichnungen und eine ungebrochene Leidenschaft!

Italiano :

30 anni di umorismo e vignette giornalistiche. Un’avventura artistica e umana che unisce umorismo, patrimonio enologico, tolleranza e libertà di espressione, dal 1994. Artisti da tutto il mondo, migliaia di disegni e una passione ininterrotta!

Espanol :

30 años de humor y viñetas de prensa. Una aventura artística y humana que combina humor, patrimonio vinícola, tolerancia y libertad de expresión, desde 1994. Artistas de todo el mundo, miles de dibujos y una pasión inquebrantable

L’événement Exposition Humour & Vigne Jonzac a été mis à jour le 2025-05-07 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge