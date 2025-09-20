Exposition « Hure d’hier et d’aujourd’hui – Église – Mosaïques gallo-romaine » Salle Communale Hure

Exposition « Hure d’hier et d’aujourd’hui – Église – Mosaïques gallo-romaine » Salle Communale Hure samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Hure d’hier et d’aujourd’hui – Église – Mosaïques gallo-romaine » 20 et 21 septembre Salle Communale Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La visite de l’exposition de la salle communale est libre.

Des expositions photos seront organisées en parallèle.

L’église se disponible à la visite. Vous pourrez y découvrir le patrimoine architecturale et ses tenues.

Des visites organisées auront lieu pour la découverte des mosaiques Gallo Romaine.

Salle Communale 12 rue de l’église, 33190 Hure Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0683838345 https://www.hure33.fr/home.html

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ollivier Gilles