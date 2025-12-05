Exposition Hybride 5 Place aux jeunes Honfleur

Exposition Hybride 5 Place aux jeunes

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-31

2025-12-05

Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain itinérante Collèges Lycées Facultés, le SMAC (Service mobile d’animations culturelles) présente Hybride 5 “Place aux jeunes !”.

La Ville de Honfleur accueille les œuvres du projet (Musée Eugène-Boudin Médiathèque Maurice-Delange Collège Alphonse-Allais & Lycée Albert-Sorel) et assure également la clôture de l’événement.

Temps fort Vendredi 12 décembre Vernissage en deux temps

– 16h 17h30 au Musée Eugène Boudin visite flash des collections et présentation des œuvres par les élèves-médiateurs

– 17h45 20h à la Médiathèque Maurice-Delange visite de l’exposition suivie d’un verre de l’amitié .

Normandie

English : Exposition Hybride 5 Place aux jeunes

As part of the Biennale d?art contemporain Collèges ? Lycées ? Facultés, SMAC (Service Mobile d?Animations Culturelles) presents Hybride 5 Place aux jeunes!

