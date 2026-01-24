Exposition Hybrides des limbes Bibliothèque Loireauxence
Exposition Hybrides des limbes Bibliothèque Loireauxence vendredi 27 février 2026.
Exposition Hybrides des limbes
Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-02-27
Hybrides des limbes , exposition de Stéphanie Monzot-Chauvat, en lien avec le fil rouge une année MONSTRES !
Visitez l’exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Entrée libre. .
Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hybrids of Limbo an exhibition by Stéphanie Monzot-Chauvat, in connection with the theme a year of MONSTERS!
L’événement Exposition Hybrides des limbes Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis