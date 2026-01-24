Exposition Hybrides des limbes Bibliothèque Loireauxence

Exposition Hybrides des limbes

Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27

fin : 2026-04-25

Hybrides des limbes , exposition de Stéphanie Monzot-Chauvat, en lien avec le fil rouge une année MONSTRES !

Visitez l’exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Entrée libre. .

Bibliothèque 102 rue du Fresne Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Hybrids of Limbo an exhibition by Stéphanie Monzot-Chauvat, in connection with the theme a year of MONSTERS!

