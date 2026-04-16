Exposition Hydroscape Wattwiller
Exposition Hydroscape Wattwiller vendredi 8 mai 2026.
Wattwiller
Exposition Hydroscape
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’exposition Hydroscape dévoile le travail de Nicolas Floc’h, qui explore l’eau comme un véritable paysage vivant, avec ses formes, ses couleurs et ses écosystèmes révélant la santé des océans et des fleuves.
La Fondation François Schneider offre carte blanche à l’artiste Nicolas Floc’h, figure majeure de la scène contemporaine. Son travail, à la confluence de l’investigation scientifique et de la création plastique, redéfinit notre perception du vivant en révélant l’invisible. Entre démarche scientifique et création plastique, Hydroscape transforme le regard. L’eau n’y est pas un simple miroir, mais une topographie habitée où chaque structure et chaque nuance de couleur deviennent les instruments de lecture d’un écosystème en mutation. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
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English :
The Hydroscape exhibition unveils the work of Nicolas Floc?h, who explores water as a veritable living landscape, with its shapes, colors and ecosystems revealing the health of oceans and rivers.
L’événement Exposition Hydroscape Wattwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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