Exposition Hysao TAKAGI Espace ACANTHE La Ferté-Loupière

Exposition Hysao TAKAGI

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les calligraphies chinoise et japonaise sont l’ art de tracer .

Pour la maîtrise de cet art, il faut s’exercer beaucoup (j’ai commencé des l’âge de 6 ans), pour avoir la mémoire motrice, ce phénomène qui permet au corps d’intégrer les énergies et les formes de la nature grâce à la mémoire du geste. C’est du corps en mouvement que naît, en effet, l’authentique expression. Mon intention, en calligraphie peut être définie comme étant une ébauche de mouvement que je perçois au cœur de mon activité intérieur et extérieur par un geste créatif et spontané.

Quand il s’agit de peindre, ma démarche est l’inverse de la calligraphie. Quand j’ai une ébauche de sujet que je veux peindre, je prends le temps de le laisser mûrir en moi. Dès ce moment venu, du matin au soir, je vis avec lui, il m’envoûte. Je vis intensément ce temps de processus. C’est, curieusement, une délivrance pour moi.

Je trouve que chaque couleur a son propre caractère, qui peut créer une espace dynamique. J’utilise les pigments, qui m’enchantent. Je fais la colle moi même et aussi le marouflage (la plupart du temps je peins sur le papier de riz).

Pour le noir et gris je n’utilise que l’encre de chine.

Avec la calligraphie et la peinture, je plonge dans ces deux mondes qui me permettent d’élargir non seulement les techniques , mais aussi la vision. .

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

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English : Exposition Hysao TAKAGI

L’événement Exposition Hysao TAKAGI La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !