Cette exposition met à l’honneur un mets devenu un symbole du Japon : le sushi. À la fois saines et savoureuses, ces bouchées de riz recouvertes de poisson cru ont récemment conquis le monde entier. À travers un parcours pédagogique et ludique, l’exposition retrace l’évolution du sushi au fil des siècles : ses origines continentales, son introduction dans l’archipel il y a plus d’un millénaire, la multiplication des types de sushis au cours de l’époque Edo, l’engouement pour les restaurants spécialisés dès les années 1950… De nombreuses et appétissantes reproductions en résine de sushis, des répliques grandeur nature de poissons, des estampes et des vidéos illustrent cette incroyable évolution culinaire et sociale.

Exposition organisée dans le cadre de l’événement I LOVE SUSHI. Une exposition, des conférences, des ateliers et des projections de documentaires pour tout savoir sur l’histoire, la préparation et l’avenir de cet emblème de la gastronomie japonaise ! Du 20 janvier au 11 avril 2026.

Une exposition pour tout savoir sur les sushis !

Du mardi 20 janvier 2026 au samedi 11 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

