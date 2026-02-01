L’exposition I Love the Beatles réunit une série de trente-trois illustrations, chacune inspirée d’une chanson emblématique des Beatles. Chaque œuvre est associée à une chanson et conçue comme une interprétation visuelle de celle-ci. Pour Michel Bouvet, cette série est un retour aux sources et une mémoire sensorielle — celle de l’adolescence, de la découverte de la scène, de l’énergie pop. Elle forme une partition visuelle, intime et joyeuse, et convoque l’époque où la musique, et non les réseaux, formait les communautés : salles de concert, radios libres, disquaires, affiches dans les rues. Les Beatles sont ici une langue partagée, un terrain commun.

Dans I Love the Beatles, l’artiste retrouve cette énergie primitive : traduire un son en image, une émotion en signe. Michel Bouvet revisite quatre décennies de pratiques visuelles : aplats colorés cerclés de noir, typographies Sixties, compositions saturées, collages photographiques, citations graphiques discrètes. Les images laissent surgir des silhouettes, des lieux, des objets totems (guitares, vinyles, créatures oniriques, textures psychédéliques). Certaines illustrations sont légères et ludiques (Lovely Rita, Paperback Writer), d’autres mélancoliques (Blackbird, The Long and Winding Road) ou incantatoires (Revolution 1, Come Together).

À l’occasion de cette exposition, Michel Bouvet présentera Backstage, un récit autobiographique issu de quarante ans d’agendas et de notes personnelles, qui dévoile les coulisses de sa création à travers des rencontres, des voyages et des documents de travail inédits.

Du jeudi 19 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie des Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris

https://www.bdmma.paris/actualites/exposition-i-love-the-beatles-de-michel-bouvet/



