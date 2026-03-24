Exposition I Nouveau Monde de SYLC Nogent-le-Rotrou
Exposition I Nouveau Monde de SYLC Nogent-le-Rotrou samedi 4 avril 2026.
Exposition I Nouveau Monde de SYLC
5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Exposition Nouveau Monde de SYLC.
Elle aborde la présence physique, désincarnée, humaine, animale ou végétale. Entre peinture, dessin et sculpture plongé dans un univers qui questionne notre rapport au vivant.
Vernissage 4 avril à 18h
Du 4 avril au 16 mai
Vendredis et samedis de 15h à 18h
Exposition Nouveau Monde de SYLC.
La galerie In Situ accueille l’artiste plasticienne SYLC. Elle aborde la présence qu’elle soit physique, désincarnée, humaine, animale ou végétale. Entre peinture, dessin et sculpture plongé dans un univers qui questionne notre rapport au vivant.
Vernissage 4 avril à 18h
Du 4 avril au 16 mai
Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Entrée libre
A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !! .
5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48
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English :
New World exhibition by SYLC.
It deals with the physical, disembodied, human, animal or plant presence. Between painting, drawing and sculpture, immerse yourself in a universe that questions our relationship with the living.
Opening April 4 at 6pm
April 4 to May 16
Fridays and Saturdays, 3pm to 6pm
L’événement Exposition I Nouveau Monde de SYLC Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE
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