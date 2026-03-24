Exposition I Nouveau Monde de SYLC

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Exposition Nouveau Monde de SYLC.

Elle aborde la présence physique, désincarnée, humaine, animale ou végétale. Entre peinture, dessin et sculpture plongé dans un univers qui questionne notre rapport au vivant.

Vernissage 4 avril à 18h

Du 4 avril au 16 mai

Vendredis et samedis de 15h à 18h

Exposition Nouveau Monde de SYLC.

La galerie In Situ accueille l’artiste plasticienne SYLC. Elle aborde la présence qu’elle soit physique, désincarnée, humaine, animale ou végétale. Entre peinture, dessin et sculpture plongé dans un univers qui questionne notre rapport au vivant.

Vernissage 4 avril à 18h

Du 4 avril au 16 mai

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Entrée libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !! .

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New World exhibition by SYLC.

It deals with the physical, disembodied, human, animal or plant presence. Between painting, drawing and sculpture, immerse yourself in a universe that questions our relationship with the living.

Opening April 4 at 6pm

April 4 to May 16

Fridays and Saturdays, 3pm to 6pm

L’événement Exposition I Nouveau Monde de SYLC Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE