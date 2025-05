EXPOSITION I2M – Saint-Clément-de-Rivière, 16 mai 2025 07:00, Saint-Clément-de-Rivière.

Hérault

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-02

2025-05-16

L’Atelier photo du Club Informatique I2M vous invite à découvrir sa nouvelle exposition, fruit du regard attentif et créatif de ses membres. Venez flâner parmi les images, échanger autour du travail exposé, et peut-être voir le monde sous un nouvel angle.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66

English :

The Club Informatique I2M Photo Workshop invites you to discover its new exhibition, the fruit of the attentive and creative eye of its members. Come and browse through the images, discuss the work on display, and perhaps see the world from a new angle.

German :

Das Fotoatelier des I2M-Computerclubs lädt Sie ein, seine neue Ausstellung zu entdecken, die das Ergebnis des aufmerksamen und kreativen Blicks seiner Mitglieder ist. Schlendern Sie durch die Bilder, tauschen Sie sich über die ausgestellten Arbeiten aus und sehen Sie die Welt vielleicht aus einem neuen Blickwinkel.

Italiano :

Il Laboratorio fotografico del Computer Club I2M vi invita a scoprire la sua nuova mostra, frutto dell’occhio attento e creativo dei suoi soci. Venite a sfogliare le immagini, a discutere dei lavori esposti e forse a vedere il mondo da una nuova prospettiva.

Espanol :

El Taller de Fotografía del I2M Computer Club le invita a descubrir su nueva exposición, fruto de la mirada atenta y creativa de sus miembros. Venga a hojear las imágenes, a debatir sobre las obras expuestas y, tal vez, a ver el mundo desde un nuevo ángulo.

