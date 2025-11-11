Exposition IA : Moutons Artificiels FIAP Paris Paris

Les Moutons Artificiels d’Angélique Mouton offrent, avec humour et lucidité, une réflexion sur l’impact des nouvelles technologies sur nos comportements et nos valeurs dans un monde en pleine mutation.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans ces œuvres apporte une touche de modernité et d’avant-garde à un courant artistique en pleine expansion : le prompt art.

Exposition du 11 novembre au 27 janvier 2026

Vernissage le jeudi 13 novembre, de 18h30 à 21h00 sur inscription

Les Moutons Artificiels : art et intelligence artificielle

Le jeudi 13 novembre 2025

de 18h30 à 21h00

Du mardi 11 novembre 2025 au mardi 27 janvier 2026 :

gratuit

Vernissage sur inscription

Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr