Exposition IA : Moutons Artificiels FIAP Paris Paris
Exposition IA : Moutons Artificiels FIAP Paris Paris mardi 11 novembre 2025.
Les Moutons Artificiels d’Angélique Mouton offrent, avec humour et lucidité, une réflexion sur l’impact des nouvelles technologies sur nos comportements et nos valeurs dans un monde en pleine mutation.
L’utilisation de l’intelligence artificielle dans ces œuvres apporte une touche de modernité et d’avant-garde à un courant artistique en pleine expansion : le prompt art.
Exposition du 11 novembre au 27 janvier 2026
Vernissage le jeudi 13 novembre, de 18h30 à 21h00 sur inscription
______________________________________________________________________
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Les Moutons Artificiels : art et intelligence artificielle
Le jeudi 13 novembre 2025
de 18h30 à 21h00
Du mardi 11 novembre 2025 au mardi 27 janvier 2026 :
gratuit
Vernissage sur inscription
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-11T01:00:00+01:00
fin : 2026-01-28T00:59:59+01:00
Date(s) : 2025-11-13T18:30:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr