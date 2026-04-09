Saint-Paul-sur-Save

EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-04

Profitez d’une belle exposition de photographies de M. Balssa.

L’exposition de Mr Balssa se déroule dans le cadre de Mai photographique . Artiste Toulousain, Mr Balssa vous fera voyager au Costa Rica et en Inde ! Vous pouvez découvrir ses photographies aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 0 .

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a beautiful exhibition of photographs by Mr. Balssa.

L’événement EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE