EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA Saint-Paul-sur-Save
EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA Saint-Paul-sur-Save lundi 4 mai 2026.
Saint-Paul-sur-Save
EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-04
Profitez d’une belle exposition de photographies de M. Balssa.
L’exposition de Mr Balssa se déroule dans le cadre de Mai photographique . Artiste Toulousain, Mr Balssa vous fera voyager au Costa Rica et en Inde ! Vous pouvez découvrir ses photographies aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 0 .
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
Enjoy a beautiful exhibition of photographs by Mr. Balssa.
L’événement EXPOSITION IBO PHOTO BALSSA Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE