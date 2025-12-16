Exposition Ici bientôt Bellengreville

Exposition Ici bientôt

6 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados

Début : Vendredi 2026-01-05

fin : 2026-02-28

Du 5 janvier au 28 février venez découvrir l’exposition de Thomas Munerel Ici bientôt à l’atelier Bell’art.

Amorcée par une peinture murale à Bellengreville, la recherche de Thomas Munerel sur les quartiers pavillonnaires se prolonge à l’Atelier Bell’Art. Il pose un regard sensible sur ces endroits peu considérés et s’intéresse aux formes produites par la mise en place du décor suburbain. Se dessine alors un curieux folklore aléatoire, entre résidu vernaculaire, vestige d’une utopie moderniste et fantasme américain façonné par la société de consommation. Il y prélève des formes et des motifs qu’il décontextualise. Ainsi se construit un vocabulaire graphique simple. Ici Bientôt prend la forme d’un imagier abstrait qui esquisse une représentation personnelle de ces lieux.

Cette exposition est ouverte à tous sur les horaires de l’atelier Bell’art et gratuite.

Le vernissage a lieu le 5 janvier à partir de 18h30 à l’atelier bell’art, c’est ouvert à tous et gratuit. .

