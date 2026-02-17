Exposition Ici est là Espace Culturel Revigny-sur-Ornain

Exposition Ici est là

Espace Culturel 16 Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-08

Ici est là par Stéphane LATOURTE (Photographe)

Présentation de l’exposition

Ici est là, à l’aube ou au crépuscule des silhouettes se détachent. Parfois la nature se teinte d’un blanc neigeux, la faune s’y dévoile. Ici en Meuse, et parfois un peu plus loin, gardons les yeux grands ouverts .

Son parcours La forêt, c’est toute ma vie

Stéphane Latourte est forestier de métier, passionné de transmission et amoureux de la nature. Pendant 30 ans il a travaillé dans le tourisme local et en forêt aussi. Il a appris à connaître le terroir, son histoire, les arbres, les sols … Aujourd’hui, il met cette longue expérience au service des particuliers, des familles, des écoles et des entreprises qui veulent vivre une vraie immersion sensible, pédagogique, sécurisée en pleine nature. Il est également photographe de notre belle nature meusienne

Parole de Stéphane Latourte

Que la nature est belle… mais elle est encore plus fascinante quand on la comprend.

La forêt est un lieu de ressourcement, mais aussi d’histoires, de savoirs, de mystères.

Entrée libre, offert par la COPARY En présence du photographe.Tout public

Espace Culturel 16 Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Ici est là by Stéphane LATOURTE (Photographer)

Exhibition presentation:

Here is there, at dawn or dusk silhouettes stand out. Sometimes nature takes on a snowy white, and wildlife reveals itself. Here in Meuse, and sometimes a little further afield, let’s keep our eyes wide open .

His background? The forest is my life

Stéphane Latourte is a forester by trade, with a passion for transmission and a love of nature. For 30 years he has worked in local tourism and in the forest too. He got to know the land, its history, the trees, the soils… Today, he puts this long experience at the service of individuals, families, schools and companies who want to experience a real immersion sensitive, educational, safe in the heart of nature. He is also a photographer of our beautiful Meuse countryside

In the words of Stéphane Latourte

Nature is beautiful? but it’s even more fascinating when you understand it

The forest is a place to recharge your batteries, but also a place of stories, knowledge and mystery

Free admission, courtesy of COPARY In the presence of the photographer.

