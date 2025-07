EXPOSITION « Ici et…Là bas » de l’artiste aquarelliste et dessinateur Jean-François LASNIER le GARAGE gallery Luxey

EXPOSITION « Ici et…Là bas » de l’artiste aquarelliste et dessinateur Jean-François LASNIER

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey Landes

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

2025-07-20

Aquarelliste de renom, Jean-François LASNIER vit près de chez nous, au coeur de la Haute lande. C’est là qu’il trouve son inspiration, au sein de cette forêt landaise qu’il peint frénétiquement avec amour et émerveillement. Il exerce la peinture comme le poète sa poésie.

Jean-François LASNIER expose ses aquarelles et ses dessins au GARAGE Gallery à Luxey jusqu’au 10 août prochain. C’est une exposition unique qu’il ne faut pas manquer.

Entrée libre et gratuite

Renseignements au 06 72 96 85 35

Pendant le Festival Musicalarue, la galerie est ouverte de 9h à 19h30.

Par ailleurs le Garage Gallery proposera pendant ces trois jours au « Jardin de la galerie » petits déjeuners, sandwichs variés, la salade du Pinhadar », hot-dog et diverses boissons. .

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 85 35

