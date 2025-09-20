Exposition Ici-Gens d’Ici Ville de Revel-Tourdan Revel-Tourdan

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

12 photos de Tourvellois et de patrimoine animent les façades de Revel et de Tourdan grâce à de grandes photographies sur bâche. Prise de vue : Isabelle Lecomte de Guili et son talent!

Ville de Revel-Tourdan Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

© Mairie Revel-Tourdan