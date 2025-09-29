Exposition Icônes, Cédric Martigny. Festival Glaz 2025 360 Rennes

Exposition Icônes, Cédric Martigny. Festival Glaz 2025 360 Rennes 29 septembre – 29 novembre Entrée libre et gratuite

Icônes est une série de photographies et de textes célébrant la culture queer dans sa diversité d’expressions. Par le jeu des rencontres et des filiations, le photographe Cédric Martigny a proposé à une vingtaine de personnes de venir poser dans son studio, au sein d’un dispositif à la fois théâtral et pictural. Sur un double socle doré posé sur un sol en béton, chacun.e était invité à se présenter dans la tenue de son choix avec en arrière-plan, un paysage naturel choisi en concertation avec chacun.e. Chaque portrait est accompagné d’un texte écrit sous la forme d’une lettre adressée à soi-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-11-29T18:30:00.000+01:00

https://linstantane-exposition.fr/

360 6 cours des alliés, 35000, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine