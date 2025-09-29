Exposition Icônes, Cédric Martigny – Glaz festival 2025 360, Rennes Rennes

Exposition Icônes, Cédric Martigny – Glaz festival 2025 360, Rennes Rennes 29 septembre – 24 novembre, les lundis

Icônes est une série de photographies et de textes célébrant la culture queer dans sa diversité d’expressions.

Icônes est une série de photographies et de textes célébrant la culture queer dans sa diversité d’expressions. Par le jeu des rencontres et des filiations, [Cédric Martigny](https://www.cedricmartigny.com/) a proposé à une vingtaine de personnes de venir poser dans son studio, au sein d’un dispositif à la fois théâtral et pictural. Sur un double socle doré posé sur un sol en béton, chacun·e était invité·e à se présenter dans la tenue de son choix, avec en arrière-plan un paysage naturel choisi en concertation avec chacun·e. Chaque portrait est accompagné d’un texte écrit sous la forme d’une lettre adressée à soi-même.

Chaque personne est le·la représentant·e d’une expression culturelle différente (drag queen/king, ballroom, militant·es, …), et la série dans son ensemble représente également un portrait collectif de la communauté dans sa diversité d’identités de genre.

Le projet de Cédric Martigny a été de placer les sujets dans une perspective temporelle qui croise plusieurs esthétiques et joue avec plusieurs périodes de l’histoire de l’art (l’art byzantin, la Renaissance, l’art contemporain). Ce jeu des codes et des genres lui semblait entrer en résonance avec la diversité des expressions artistiques queer.

Sa position au cours de ce projet a été celle de l’« allié ». Il a rencontré des personnes créatif·ves et fièr·es, joyeux·ses et combatif·ves, émouvant·es et fort·es. Il a pu expérimenter en acte la bienveillance et le respect, qui lui paraissent deux valeurs importantes pour la communauté. Les modèles représenté·es ici ne sont pas seulement des sujets de portraits photographiques, iels sont surtout des modèles pour un monde à venir.

Exposition organisée dans le cadre du festival international de photographie Glaz, dont la thématique 2025 est « Des actes d’amour et de rébellion »

du 29 septembre au 29 novembre à [L’instantané](https://linstantane-exposition.fr/)

du 29 septembre au 20 octobre en vitrine du [4bis](https://www.le4bis-ij.com/)

**+ LES ÉVÉNEMENTS À NOTER +**

**Vernissage de l’exposition : mercredi 1er octobre à 18h30** à L’instantané

**Visites guidées** de l’exposition par Cédric Martigny : les samedis **4 octobre et 15 novembre** **à 15h**

**Projection du documentaire Kiki (2016, 94 mins) de Sara Jordenö : samedi 11 octobre à 19h** salle 100. Projection suivie d’un temps d’échange animé par des membres de la Ballroom Scene de Rennes

**Dragshow et talent show** « Les Poupées Barbues présentent Icônes » : **samedi 8 novembre à 20h au Café des Champs Libres.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-24T09:30:00.000+01:00

https://linstantane-exposition.fr/

360, Rennes 6 cours des alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine