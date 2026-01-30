Exposition: Identités plurielles de Piera Bassis Espace de vie sociale Pau

Exposition: Identités plurielles de Piera Bassis

Espace de vie sociale 45 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-06

Bercée dans la diversité des cultures, Piera Bassis se passionne dès l’enfance pour la langue russe, ce qui la conduit après

un Master aux Langues orientales à vivre plusieurs années dans les pays de l’Est. Autodidacte, elle commence à peindre à l’hôpital lors de séances d’art-thérapie. .

Espace de vie sociale 45 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 11 75 evs.centreville@ville-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition: Identités plurielles de Piera Bassis Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau